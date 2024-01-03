Німеччина і Франція розкритикували заяви Ізраїлю щодо переселення палестинців з Гази
Німеччина і Франція різко розкритикували заяви двох ізраїльських міністрів щодо можливого переселення з сектору Гази.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Речник німецького МЗС наголосив, що такі заяви "не є ні розумними, ні корисними".
Берлін відкидає заяви ізраїльських міністрів "найчіткішим і найрішучішим чином", додав він.
За його словами, Німеччина "дуже чітко" висловила свою позицію на зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Токіо в листопаді щодо того, що не повинно бути "ніякого вигнання палестинців з Гази, а також жодного територіального скорочення сектора Гази".
На думку німецького уряду, рішення про дві держави залишається "єдиною стійкою моделлю" для мирного співіснування між ізраїльтянами і палестинцями.
Міністерство закордонних справ Франції також засудило "провокаційні заяви" двох міністрів.
Вони були "безвідповідальними і розпалювали напруженість", зазначили у французькому МЗС.
Париж закликав ізраїльський уряд утриматися від подібних заяв.
Раніше міністр безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір назвав депортацію палестинців і відновлення ізраїльських поселень у секторі Гази "правильним, справедливим, моральним і гуманним рішенням".
А ізраїльський міністр фінансів Бецалель Смотрич, зі свого боку, запропонував "заохочувати" палестинців із сектору Гази переїжджати в інші країни.
Раніше Держдеп США розкритикував нещодавні заяви ізраїльських міністрів Бецалеля Смотрича та Ітамара Бен-Гвіра, які виступили за переселення палестинців за межі Гази.
За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази.
Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.