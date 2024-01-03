Германия и Франция раскритиковали заявления Израиля о переселении палестинцев из Газы

Германия и Франция резко раскритиковали заявления двух израильских министров относительно возможного переселения из сектора Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Представитель немецкого МИД подчеркнул, что такие заявления "не являются ни разумными, ни полезными".

Берлин отвергает заявления израильских министров "четким и решительным образом", добавил он.

По его словам, Германия "очень четко" выразила свою позицию на встрече министров иностранных дел G7 в Токио в ноябре относительно того, что не должно быть "никакого изгнания палестинцев из Газы, а также никакого территориального сокращения сектора Газы".

По мнению немецкого правительства, решение о двух государствах остается "единственной устойчивой моделью" для мирного сосуществования между израильтянами и палестинцами.

Министерство иностранных дел Франции также осудило "провокационные заявления" двух министров.

Они были "безответственными и разжигали напряженность", отметили во французском МИДе.

Париж призвал израильское правительство воздержаться от подобных заявлений.

Ранее министр безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал депортацию палестинцев и восстановление израильских поселений в секторе Газа "правильным, справедливым, моральным и гуманным решением".

А израильский министр финансов Бецалель Смотрич, в свою очередь, предложил "поощрять" палестинцев из сектора Газа переезжать в другие страны.

Ранее Госдеп США раскритиковал недавние заявления израильских министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, которые выступили за переселение палестинцев за пределы Газы.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газы.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.