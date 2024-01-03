Грудень-2023 став найменш сонячним місяцем в історії Литви

У грудні у Литві зафіксували рекордно низку кількість сонячних днів із середини минулого століття.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на дані Литовської гідрометеорологічної служби (LHMT).

Як зазначили метеорологи, минулого грудня середня тривалість сонячного сяйва в Литві в грудні становила лише 8,7 години.

Це склало менше третини від звичайної кількості для цього місяця і менше, ніж у будь-якому іншому місяці за весь час спостережень.

Раніше найменш сонячним грудень був у 2018 році – 9,9 годин.

Подекуди сонячні періоди у Литві становили менше трьох годин.

Грудень 2023 року також став найменш сонячним місяцем у Литві за всю історію спостережень. Раніше рекорд був встановлений у січні 2023 року, коли в середньому литовці бачили 14,3 години сонця.

Тим часом у Швеції в ніч на 3 грудня зафіксували найсильніший січневий мороз за чверть століття – понад -43°C, а у Фінляндії в ніч на вівторок зафіксували -37,8°C.