Декабрь-2023 стал наименее солнечным месяцем в истории Литвы

В декабре в Литве зафиксировали рекордно низкое количество солнечных дней с середины прошлого века.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Литовской гидрометеорологической службы (LHMT).

Как отметили метеорологи, в прошлом декабре средняя продолжительность солнечного сияния в Литве в декабре составляла лишь 8,7 часа.

Это составило менее трети от обычного количества для этого месяца и меньше, чем в любом другом месяце за все время наблюдений.

Ранее наименее солнечным декабрь был в 2018 году – 9,9 часов.

Местами солнечные периоды в Литве составляли менее трех часов.

Декабрь 2023 года также стал наименее солнечным месяцем в Литве за всю историю наблюдений. Ранее рекорд был установлен в январе 2023 года, когда в среднем литовцы видели 14,3 часа солнца.

Тем временем в Швеции в ночь на 3 декабря зафиксировали самый сильный январский мороз за четверть века – более -43°C, а в Финляндии в ночь на вторник зафиксировали -37,8°C.