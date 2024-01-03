Кемерон поговорив з новим главою МЗС Ізраїлю про доставку гуманітарної допомоги в Газу

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провів телефонну розмову з новим очільником ізраїльського МЗС Ісраелем Кацем.

Про це Кемерон написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час розмови йшлося про необхідність збільшення зусиль для доставки гуманітарної допомоги в Газу.

"Ізраїль повинен дозволити значно більше поставок, щоб зменшити ризик голоду і хвороб", – зазначив британський міністр.

Також Кемерон додав, що говорив з ізраїльським колегою про негайне звільнення заручників і прогрес у досягненні стійкого припинення вогню.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.