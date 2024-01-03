Кэмерон поговорил с новым главой МИД Израиля о доставке гуманитарной помощи в Газу

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел телефонный разговор с новым главой израильского МИД Исраэлем Кацем.

Об этом Кэмерон написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По его словам, во время разговора речь шла о необходимости увеличения усилий для доставки гуманитарной помощи в Газу.

"Израиль должен позволить значительно больше поставок, чтобы уменьшить риск голода и болезней", – отметил британский министр.

Также Кэмерон добавил, что говорил с израильским коллегой о немедленном освобождении заложников и прогрессе в достижении устойчивого прекращения огня.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газы.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.