Кулеба запросив до Києва нового главу МЗС Молдови
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм, який нещодавно був призначений на посаду.
Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Український міністр розповів, що привітав Попшоя із призначенням і запросив його відвідати Київ.
"Спираючись на спільні зовнішньополітичні пріоритети, ми готові працювати разом на шляху до ЄС та захищати наші країни від агресивної політики Росії", – наголосив Кулеба.
Напередодні Міхай Попшой офіційно склав присягу як новий міністр закордонних справ Молдови.
Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску оголосив про своє рішення піти у відставку.
Після цього стало відомо, що новим міністром закордонних справ Молдови стане Міхай Попшой. Також в уряді Молдови з’явиться нове міністерство – європейської інтеграції. Його очолить державна секретарка МЗС Крістіна Герасимов.