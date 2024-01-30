Кулеба пригласил в Киев нового главу МИД Молдовы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим молдовским коллегой Михаем Попшоем, который недавно был назначен на должность.

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Украинский министр рассказал, что поздравил Попшоя с назначением и пригласил его посетить Киев.

"Опираясь на общие внешнеполитические приоритеты, мы готовы работать вместе на пути в ЕС и защищать наши страны от агрессивной политики России", – подчеркнул Кулеба.

Накануне Михай Попшой официально принял присягу как новый министр иностранных дел Молдовы.

Напомним, на прошлой неделе предыдущий министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску объявил о своем решении уйти в отставку.

После этого стало известно, что новым министром иностранных дел Молдовы станет Михай Попшой. Также в правительстве Молдовы появится новое министерство – европейской интеграции. Его возглавит государственный секретарь МИД Кристина Герасимов.