"Посібник для шантажистів": в Орбана істерика через статтю про нібито антиугорські плани ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відреагував на статтю Financial Times, в якій йшлося про нібито підготовлений в ЄС план з підриву угорської економіки, якщо Будапешт ветуватиме фінансування для України.
Про це Орбан заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Point, яке оприлюднила пресслужба угорського прем’єра, повідомляє "Європейська правда".
Коли в угорського прем’єра запитали про статтю FT, він назвав її "своєрідним посібником для шантажистів".
"Якщо коротко, вони кажуть, що якщо ми будемо поводитися як суверенна країна, то Угорщина одразу ж потрапить під величезну фінансову блокаду, і вони пов'яжуть українське питання з верховенством права. Але ж це не має нічого спільного між собою! Це був би Армагеддон в Угорщині", – сказав Орбан.
Він додав, що не сумнівається в достовірності оприлюдненого в статті плану: "Знаючи Брюссель, вони можуть".
За даними видання Financial Times, лідери ЄС нібито були готові публічно оголосити про повне припинення будь-якого фінансування Угорщини, щоб налякати ринки, спровокувати ажіотаж на національну валюту форинт і різке зростання вартості запозичень.
В угорського прем'єра Орбана, коменуючи інформацію FT, заявили, що Брюссель шантажує Угорщину попри компроміс щодо України.
Представник ЄС прокоментував, що наведений у матеріалі FT матеріал є довідковою запискою, яка описує поточний стан угорської економіки і не є будь-яким планом стосовно Угорщини.
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