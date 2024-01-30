"Посібник для шантажистів": в Орбана істерика через статтю про нібито антиугорські плани ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відреагував на статтю Financial Times, в якій йшлося про нібито підготовлений в ЄС план з підриву угорської економіки, якщо Будапешт ветуватиме фінансування для України.

Про це Орбан заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Point, яке оприлюднила пресслужба угорського прем’єра, повідомляє "Європейська правда".

Коли в угорського прем’єра запитали про статтю FT, він назвав її "своєрідним посібником для шантажистів".

"Якщо коротко, вони кажуть, що якщо ми будемо поводитися як суверенна країна, то Угорщина одразу ж потрапить під величезну фінансову блокаду, і вони пов'яжуть українське питання з верховенством права. Але ж це не має нічого спільного між собою! Це був би Армагеддон в Угорщині", – сказав Орбан.

Він додав, що не сумнівається в достовірності оприлюдненого в статті плану: "Знаючи Брюссель, вони можуть".

За даними видання Financial Times, лідери ЄС нібито були готові публічно оголосити про повне припинення будь-якого фінансування Угорщини, щоб налякати ринки, спровокувати ажіотаж на національну валюту форинт і різке зростання вартості запозичень.

В угорського прем'єра Орбана, коменуючи інформацію FT, заявили, що Брюссель шантажує Угорщину попри компроміс щодо України.

Представник ЄС прокоментував, що наведений у матеріалі FT матеріал є довідковою запискою, яка описує поточний стан угорської економіки і не є будь-яким планом стосовно Угорщини.

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