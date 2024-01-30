"Пособие для шантажистов": у Орбана истерика из-за статьи о якобы антивенгерских планах ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на статью Financial Times, в которой говорилось о якобы подготовленном в ЕС плане по подрыву венгерской экономики, если Будапешт будет ветировать финансирование для Украины.

Об этом Орбан заявил в интервью французскому изданию Le Point, которое обнародовала пресс-служба венгерского премьера, сообщает "Европейская правда".

Когда у венгерского премьера спросили о статье FT, он назвал его "своеобразным пособием для шантажистов".

"Если коротко, они говорят, что если мы будем вести себя как суверенная страна, то Венгрия сразу же попадет под огромную финансовую блокаду, и они свяжут украинский вопрос с верховенством права. Но ведь это не имеет ничего общего между собой! Это был бы Армагеддон в Венгрии", – сказал Орбан.

Он добавил, что не сомневается в достоверности обнародованного в статье плана: "Зная Брюссель, они могут".

По данным издания Financial Times, лидеры ЕС якобы были готовы публично объявить о полном прекращении любого финансирования Венгрии, чтобы напугать рынки, спровоцировать ажиотаж на национальную валюту форинт и резкий рост стоимости заимствований.

У венгерского премьера Орбана, комментируя информацию FT, заявили, что Брюссель шантажирует Венгрию, несмотря на компромисс по Украине.

Представитель ЕС прокомментировал, что приведенный в материале FT материал является справочной запиской, которая описывает текущее состояние венгерской экономики и не является каким-либо планом в отношении Венгрии.

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