У Лондоні поліція застрелила озброєного арбалетом чоловіка

На південному сході Лондона поліція застрелила чоловіка, який погрожував мешканцям одного з будинків – зокрема, з арбалета.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

За даними поліції, чоловік, якому, як вважають, було близько 30 років, був озброєний зброєю, в тому числі арбалетом, і погрожував завдати шкоди мешканцям будинку в лондонському районі Саутварк.

"Місцеві офіцери намагалися поговорити з чоловіком, але після його погроз були викликані озброєні правоохоронці, які швидко прибули на місце події", – повідомили в столичній поліції.

"Чоловік проник на територію, і по ньому було застосовано поліцейську вогнепальну зброю. Офіцери і парамедики лондонської служби швидкої допомоги негайно надали першу допомогу, але, на жаль, чоловік помер на місці події", – розповіли правоохоронці.

Двоє мешканців будинку на Байвотер Плейс отримали незначні поранення під час інциденту.

Наглядовий орган – Незалежний офіс з питань поведінки поліції (IOPC) – розпочав розслідування, як це зазвичай робиться у випадку смертельної стрілянини з боку поліції.

"Я розумію, що місцева громада буде стурбована подіями, які відбулися сьогодні вранці. Ми будемо повністю підтримувати розслідування IOPC щодо повних обставин того, що сталося", – заявила столична поліція.

Суд Лондона у жовтні минулого року засудив до дев’яти років позбавлення волі 21-річного Джасванта Сінгха Чейла, який у 2021 році намагався пробратись до Віндзорського замку й убити покійну королеву Єлизавету II з арбалета.

Чейл, сім'я якого походить з індійських сикхів, планував убити королеву Британії, аби помститися за Амрітсарську бійню – розстріл сотень мирних жителів британськими військами в Індії під час протесту у 1919 році.