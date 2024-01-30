В Лондоне полиция застрелила вооруженного арбалетом мужчину

На юго-востоке Лондона полиция застрелила мужчину, который угрожал жителям одного из домов – в частности, из арбалета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

По данным полиции, мужчина, которому, как полагают, было около 30 лет, был вооружен оружием, в том числе арбалетом, и угрожал нанести вред жителям дома в лондонском районе Саутварк.

"Местные офицеры пытались поговорить с мужчиной, но после его угроз были вызваны вооруженные правоохранители, которые быстро прибыли на место происшествия", – сообщили в столичной полиции.

"Мужчина проник на территорию, и по нему было применено полицейское огнестрельное оружие. Офицеры и парамедики лондонской службы скорой помощи немедленно оказали первую помощь, но, к сожалению, мужчина скончался на месте происшествия", – рассказали правоохранители.

Двое жильцов дома на Байвотер Плейс получили незначительные ранения во время инцидента.

Надзорный орган – Независимый офис по вопросам поведения полиции (IOPC) – начал расследование, как это обычно делается в случае смертельной стрельбы в полиции.

"Я понимаю, что местная община будет обеспокоена событиями, которые произошли сегодня утром. Мы будем полностью поддерживать расследование IOPC относительно полных обстоятельств случившегося", – заявила столичная полиция.

Суд Лондона в октябре прошлого года приговорил к девяти годам лишения свободы 21-летнего Джасванта Сингха Чейла, который в 2021 году пытался пробраться в Виндзорский замок и убить покойную королеву Елизавету II из арбалета.

Чейл, семья которого происходит из индийских сикхов, планировал убить королеву Британии, чтобы отомстить за Амритсарскую бойню – расстрел сотен мирных жителей британскими войсками в Индии во время протеста в 1919 году.