Лише кожен десятий житель Німеччини вірить у перемогу України у війні

У перемогу України у війні з Росією вірить лише десята частина мешканців Німеччини.

Про це свідчать результати репрезентативного опитування, проведеного Інститутом демоскопії Алленсбаха на замовлення Центру стратегії та вищого керівництва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

34% опитаних думають, що перемогу у війні здобуде Росія. 56% не наважилися дати свою оцінку.

І лише кожен десятий вірить, що Україна може перемогти у війні.

Під час опитування рік тому 16% населення Німеччини вважали, що результат цієї війни буде сприятливим для України. 23% тоді прогнозували, що Росія з більшою ймовірністю виграє війну.

Узагалі ж ситуація на Близькому Сході зараз сприймається у Німеччині так само загрозливо, як і загарбницька війна Росії проти України.

Між тим, офіційні представники України та Німеччини ведуть перемовини про підписання двостороннього договору про "гарантії безпеки".

Напередодні вони провели дводенний раунд переговорів щодо безпекових зобов’язань відповідно до декларації "Групи семи", укладеної на саміті НАТО у Вільнюсі.

Раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.

А президент Франції Емманюель Макрон анонсував плани відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".