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Україна та Німеччина два дні говорили про "гарантії безпеки"

Понеділок, 29 січня 2024, 21:36

Представники України та Німеччини провели дводенний раунд переговорів щодо безпекових зобов’язань відповідно до декларації "Групи семи", укладеної на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це, як пише "Європейська правда", 29 січня повідомив Офіс президента.

Під час переговорів представники ФРН та України "обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності", йдеться в повідомленні ОП.

"Представники України та Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час", – додали там, не уточнюючи подробиць.

Україна та Канада провели новий раунд переговорів щодо угоди про "гарантії безпеки"

Раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.

А президент Франції Емманюель Макрон оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".

Як відомо, більшість двосторонніх угод між Україною і партнерами, які приєдналися до рамкової декларації G7, ще на етапі переговорів. У середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.

"Європейська правда" детально розповідає про значення цього документа у статті Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.

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