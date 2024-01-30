В Угорщині не бачать потреби в позачерговій сесії парламенту заради вступу Швеції в НАТО

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що немає потреби скликати позачергове засідання парламенту заради ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал 24.hu.

"Зараз нас не відділяє великий проміжок часу від початку чергової сесії парламенту, яка розпочнеться наступного місяця, наприкінці лютого. Тому я не бачу причин вдаватися до засобів позачергової сесії", – заявив Сійярто після того, як опозиційні фракції виступили з ініціативою голосування 5 лютого в парламенті щодо ратифікації вступу Швеції до НАТО.

Міністр закордонних справ також зазначив: якби парламент збирався лише наступного року, це питання варто було б розглянути.

"Але оскільки парламент збирається наприкінці лютого, то можна дочекатися чергової сесії, і тоді це питання можна буде внести до порядку денного, якщо парламентська більшість вирішить", – заявив він.

Як відомо, парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу, а 25 січня процедуру завершив своїм підписом президент Ердоган.

Після цього Угорщина залишилася останньою країною, яка досі не схвалила вступ Швеції.

Орбан у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом запевнив його, що закликає парламент завершити ратифікацію "за першої ж можливості". Невдовзі перед голосуванням турецького парламенту він запросив прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити у тому числі вступ Швеції у НАТО.