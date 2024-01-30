В Венгрии не видят необходимости во внеочередной сессии парламента ради вступления Швеции в НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что нет необходимости созывать внеочередное заседание парламента ради ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал 24.hu.

"Сейчас нас не отделяет большой промежуток времени от начала очередной сессии парламента, которая начнется в следующем месяце, в конце февраля. Поэтому я не вижу причин прибегать к средствам внеочередной сессии", – заявил Сийярто после того, как оппозиционные фракции выступили с инициативой голосования 5 февраля в парламенте по ратификации вступления Швеции в НАТО.

Министр иностранных дел также отметил: если бы парламент собирался только в следующем году, этот вопрос стоило бы рассмотреть.

"Но поскольку парламент собирается в конце февраля, то можно дождаться очередной сессии, и тогда этот вопрос можно будет внести в повестку дня, если парламентское большинство решит", – заявил он.

Как известно, парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, а 25 января процедуру завершил своей подписью президент Эрдоган.

После этого Венгрия осталась последней страной, которая до сих пор не одобрила вступление Швеции.

Орбан в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заверил его, что призывает парламент завершить ратификацию "при первой же возможности". Незадолго до голосования турецкого парламента он пригласил премьера Швеции в Будапешт, чтобы обсудить в том числе вступление Швеции в НАТО.