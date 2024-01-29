Опозиція в Угорщині хоче пришвидшити схвалення вступу Швеції в НАТО

Опозиційні депутати парламенту Угорщини звернулись до спікера Ласло Кьовера з проханням скликати позачергове засідання на наступний понеділок, 5 лютого, для схвалення вступу Швеції в Північноатлантичний альянс.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У листі, підписаному понад п’ятьма десятками депутатів опозиційних партій Угорщини, вказано, що для схвалення вступу Швеції до НАТО потрібні лише голоси "47 мужніх депутатів" блоку влади, яку представляють "Фідес" Віктора Орбана та її молодший партнер KDNP.

Річ у тім, що голосування в угорському парламенті неможливе без затвердження порядку денного, для чого в опозиції голосів бракує.

Наразі невідомо, чи буде задоволене клопотання опозиціонерів – тим паче, що спікер парламенту Угорщини не планує скликати депутатів позачергово задля голосування щодо вступу Швеції в Альянс. Минулого року такі засідання відбувались не раз, але депутати "Фідес" їх просто ігнорували.

Як відомо, парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу, а у четвер процедуру завершив своїм підписом президент Ердоган.

Після цього Угорщина залишилася останньою країною, яка досі не схвалила вступ Швеції.

Орбан у розмові зі Столтенбергом запевнив його, що закликає парламент завершити ратифікацію "за першої ж можливості". Невдовзі перед голосуванням турецького парламенту він запросив прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити у тому числі вступ Швеції у НАТО.