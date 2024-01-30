Опрос: Экс-премьер Финляндии Стубб является фаворитом на пост президента

Большинство граждан Финляндии во втором туре выборов президента 11 февраля отдадут свои голоса за бывшего министра иностранных дел и главу правительства Александра Стубба.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует последний опрос по заказу газеты Helsingin Sanomat.

Согласно опросу, за Стубба во втором туре президентских выборов отдали бы свои голоса 57% финнов, которые определились с выбором. Его конкурент, экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто, получил бы 43%.

В первом туре Стубб, кандидат от "Коалиционной партии", тоже занял первое место с 27,2% голосов, Хаависто – второе с 25,8%.

Стубб пользуется большей популярностью среди мужчин, людей старшего возраста и руководителей, чиновников и менеджеров. Его также поддержало большинство избирателей спикера парламента Финляндии Юси Халла-ахо, который занял третье место в первом туре выборов президента.

Опрос Helsingin Sanomat также позволяет рассчитывать на высокую явку во втором туре 11 февраля: 77% опрошенных заявили, что точно проголосуют, еще 13% сказали, что "скорее всего" это сделают.

Напомним, Александр Стубб пообещал не поддерживать никакие отношения с РФ, пока Кремль не прекратит войну против Украины. Впрочем, остальные кандидаты также обещали сохранять жесткое отношение к России.

Подробнее читайте в статье: Выборы без шансов для России: кто станет новым президентом Финляндии.