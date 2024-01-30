Опитування показало падіння рейтингу "Альтернативи для Німеччини" нижче 20%

Рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") в одному з опитувань уперше за пів року впав нижче 20%, що сталось на тлі протестів проти крайнього екстремізму в німецьких містах.

Опитування агенції Forsa наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами опитування Forsa, рейтинг "АдН" становить 19%, що на один відсотковий пункт нижче, ніж раніше. Водночас партія перебуває на другому місці за популярністю в Німеччині: її випереджає лише консервативний блок ХДС/ХСС із 32%.

Соціал-демократична партія Німеччини чинного канцлера Олафа Шольца залишається на третьому місці з 15%.

Підтримка "Альтернативи для Німеччини" впала нижче 20% вперше з липня на тлі загальнонаціональних протестів проти ультраправої політики, що тривають протягом останніх трьох тижнів.

Вони почались після оприлюднення інформації про закриту зустріч за участі представників "АдН", де обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

На цьому тлі "АдН" дещо втратила позиції в опитуваннях, але протести наразі не вплинули на кількість охочих приєднатися до політсили.