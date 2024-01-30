Опрос показал падение рейтинга "Альтернативы для Германии" ниже 20%

Рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в одном из опросов впервые за полгода упал ниже 20%, что произошло на фоне протестов против крайнего экстремизма в немецких городах.

Опрос агентства Forsa приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам опроса Forsa, рейтинг "АдГ" составляет 19%, что на один процентный пункт ниже, чем ранее. В то же время партия находится на втором месте по популярности в Германии: ее опережает только консервативный блок ХДС/ХСС с 32%.

Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца остается на третьем месте с 15%.

Поддержка "Альтернативы для Германии" упала ниже 20% впервые с июля на фоне общенациональных протестов против ультраправой политики, продолжающихся в течение последних трех недель.

Они начались после обнародования информации о закрытой встрече с участием представителей "АдГ", где обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

На этом фоне "АдГ" несколько потеряла позиции в опросах, но протесты пока не повлияли на количество желающих присоединиться к политсиле.