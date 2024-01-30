В ОПУ рассказали о планах создать международную группу для интеграции Украины в НАТО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен обсуждают идею о создании международной группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом упомянули в коммюнике Офиса президента по итогам встречи Зеленского с Расмуссеном.

"Андерс Фог Расмуссен и Андрей Ермак рассказали президенту о планах по созданию международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины. Владимир Зеленский выразил надежду, что эта рабочая группа будет способствовать интеграции нашей страны в евроатлантическое пространство безопасности", – отмечают в тексте.

Других деталей об этом возможном формате пока не сообщают.

Напомним, Андерс Фог Расмуссен ранее участвовал в разработке так называемого Kyiv Security Compact, а во второй половине 2023 года был среди тех, кто продвигал идею вступления Украины в НАТО "частями".

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что не считает эту идею реалистичной.

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