Керівництво місії ЄС у Червоному морі можуть визначити у середу

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у середу висловив сподівання, що сьогодні буде вирішено, яка країна-член очолить майбутню місію ЄС із захисту цивільних суден у Червоному морі, які обстрілюють підтримувані Іраном бойовики-хусити.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Ми повинні вирішити, яка країна візьме на себе командування, де буде штаб-квартира та які військово-морські засоби нададуть країни-члени ЄС", – сказав він перед початком засідання міністрів оборони ЄС, додавши, що сподівається, що сьогодні буде вирішено, хто очолить операцію.

За його словами, не всі країни-члени захочуть брати участь, але ніхто не буде перешкоджати.

"Я сподіваюся, що місію можна буде розпочати 17-го (лютого)", – сказав Боррель, вказавши, що операція буде називатися Aspides – "Захисник".

Раніше ЗМІ повідомили, що постійні представники країн-членів Європейського Союзу схвалили створення військово-морської місії ЄС із захисту морського судноплавства у Червоному морі, якому загрожують атаки повстанців-хуситів із Ємену.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо минулого тижня.

Згідно з пропозиціями Європейської служби зовнішніх справ, з якими ознайомились журналісти, вона передбачатиме "щонайменше три есмінці або фрегати, оснащені системами ППО, з багатоцільовими можливостями протягом щонайменше одного року".

Раніше ЄС розглядав можливість використання для цієї цілі своєї місії "Аталанта" з протидії піратству, яка діє в Індійському океані, але Іспанія виступила проти, хоча не відкинула можливість організації окремої місії.

Свою місію в Червоному морі вже розгорнули США. У грудні розпочалась операція Prosperity Guardian, яка складається зі спеціальної коаліції до 20 партнерів.