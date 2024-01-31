Руководство миссии ЕС в Красном море могут определить в среду

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в среду выразил надежду, что в среду будет решено, какая страна-член возглавит будущую миссию ЕС по защите гражданских судов в Красном море, которые обстреливают поддерживаемые Ираном боевики-хуситы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Мы должны решить, какая страна возьмет на себя командование, где будет штаб-квартира и какие военно-морские средства предоставят страны-члены ЕС", – сказал он перед началом заседания министров обороны ЕС, добавив, что надеется, что сегодня будет решено, кто возглавит операцию.

По его словам, не все страны-члены захотят участвовать, но никто не будет препятствовать.

"Я надеюсь, что миссию можно будет начать 17-го (февраля)", – сказал Боррель, указав, что операция будет называться Aspides – "Защитник".

Ранее СМИ сообщили, что постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили создание военно-морской миссии ЕС по защите морского судоходства в Красном море, которому угрожают атаки повстанцев-хуситов из Йемена.

О намерениях Евросоюза создать миссию для защиты кораблей в Красном море впервые стало известно на прошлой неделе.

Согласно предложениям Европейской службы внешних дел, с которыми ознакомились журналисты, миссия будет предусматривать "по меньшей мере три эсминца или фрегата, оснащенные системами ПВО, с многоцелевыми возможностями в течение как минимум одного года".

Ранее ЕС рассматривал возможность использования для этой цели своей миссии "Аталанта" по противодействию пиратству, которая действует в Индийском океане, но Испания выступила против, хотя не отвергла возможность организации отдельной миссии.

Свою миссию в Красном море уже развернули США. В декабре началась операция Prosperity Guardian, которая состоит из специальной коалиции до 20 партнеров.