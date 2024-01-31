Финляндия пока не удовлетворила ни одной заявки на убежище мигрантов, прибывших из РФ

Ни один из мигрантов-искателей убежища, которые попали в Финляндию через границу с Россией, пока не получил положительного решения.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в миграционной службе страны.

По заявкам людей, прибывших на границу Финляндии через Россию в конце 2023 года, в настоящее время вынесли около 70 решений. Из них две трети – отказ в удовлетворении заявки, и еще треть – аннулирование заявки, например, из-за того, что лицо больше не находится на территории Финляндии.

Около 190 человек из тех, которые попали в Финляндию из России, в итоге исчезли из центров размещения, где их поселили.

Всего за период массового прибытия искателей убежища через российскую границу в Финляндию попали почти 1300 человек.

Напомним, граница Финляндии с Россией с конца ноября почти непрерывно остается закрытой. Финское правительство приняло такое решение и уже несколько раз продолжало его после того, как российские пограничники начали пропускать на выезд людей без шенгенских виз (подробнее об этом – в статье Финляндия держит оборону).

За этот период было как минимум несколько случаев, когда мигранты все равно пересекали границу "через леса", за пределами КПП. Протяженность сухопутной границы Финляндии с Россией составляет более 1200 километров и пограничники признают, что пристально контролировать каждый ее участок практически невозможно.

В правительстве Финляндии ожидают дальнейших попыток Москвы дестабилизировать ситуацию на границе.