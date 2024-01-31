Естонія встановила рекорд з виробництва електроенергії силою вітру

У понеділок 29 січня естонські вітрові електростанції встановили національний рекорд за обсягами виробленої електроенергії.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Загальна потужність естонських вітрових електростанцій вдень у понеділок між 11 і 12 годиною дня була 381 мВт, що стало історичним рекордом для країни.

Крім того, січень став для країни рекордним місяцем за обсягами виробленої вітрової електроенергії – 120 ГВт.

За минулий рік потужності вітрових електростанцій в Естонії збільшилися на 100 мВт, майже на 30%.

Оператор енергосистеми Elering розраховує, що у недалекому майбутньому найбільш "вітряні" години будуть мати відчутний вплив на біржеву ціну електроенергії для споживачів.

Сонячні електростанції в Естонії у 2023 році виробили дещо більше електроенергії, аніж вітрові.

Як повідомляли, Німеччина за 2023 рік уперше виробила понад 50% електроенергії із "зелених" джерел.

Португалія за минулий рік також виробила рекордний обсяг "зеленої" електроенергії