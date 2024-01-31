Эстония установила рекорд по производству электроэнергии силой ветра

В понедельник 29 января эстонские ветровые электростанции установили национальный рекорд по объемам произведенной электроэнергии.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Общая мощность эстонских ветровых электростанций днем в понедельник между 11 и 12 часами дня была 381 мВт, что стало историческим рекордом для страны.

Кроме того, январь стал для страны рекордным месяцем по объемам произведенной ветровой электроэнергии – 120 ГВт.

За прошлый год мощности ветровых электростанций в Эстонии увеличились на 100 мВт, почти на 30%.

Оператор энергосистемы Elering рассчитывает, что в скором будущем наиболее "ветряные" часы будут иметь ощутимое влияние на биржевую цену электроэнергии для потребителей.

Солнечные электростанции в Эстонии в 2023 году произвели несколько больше электроэнергии, чем ветровые.

Как сообщалось, Германия за 2023 год впервые выработала более 50% электроэнергии из "зеленых" источников.

Португалия за прошлый год также произвела рекордный объем "зеленой" электроэнергии