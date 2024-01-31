Верхня палата німецького парламенту розгляне петицію про заборону ультраправої "АдН"

У Німеччині набрала понад 800 тисяч підписів петиція про початок процедури заборони правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

У середу, 31 січня, петицію з 802 907 підписами передали на розгляд бундесрату (верхня палата німецького парламенту), її прийняла голова представництва федеральних земель Мануела Швезіг, повідомляють на платформі innn.it, на якій вели збір підписів.

Швезіг, яка очолює уряд Мекленбурга – Передньої Померанії, тепер надішле петицію колегам з інших федеральних земель "із проханням її вивчити".

"Ми дійсно дуже серйозно ставимося до цього питання. – вказала Швезіг. – Я розглядаю петицію як доручення щодо захисту демократії, нашої вільної демократичної країни від правого екстремізму".

Водночас вона зазначила, що спочатку необхідно дочекатися рішення Вищого адміністративного суду Мюнстера за позовом "АдН", яка протестує проти визнання її в масштабах усієї Німеччини організацією, підозрюваною в правому екстремізмі. Це рішення очікується в березні.

Петицію про заборону АдН у серпні 2023 року запустив новинний блог Volksverpetzer. "Необхідно, щоб експерти вивчили всі антиконституційні прагнення цієї партії і представили їх у Федеральному конституційному суді", – заявив керівник видання Томас Лашик.

Нещодавно стало відомо про закриту зустріч за участі представників "АдН", де обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

Ця історія викликала обурення в Німеччині та призвела до численних мітингів по всій країні, в яких взяли участь понад мільйон людей, протестуючи проти правого екстремізму і за демократію.