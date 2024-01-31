Верхняя палата немецкого парламента рассмотрит петицию о запрете ультраправой "АдГ"

В Германии набрала более 800 тысяч подписей петиция о начале процедуры запрета правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

В среду, 31 января, петицию с 802 907 подписями передали на рассмотрение бундесрата (верхняя палата немецкого парламента), ее приняла глава представительства федеральных земель Мануэла Швезиг, сообщают на платформе innn.it, на которой вели сбор подписей.

Швезиг, которая возглавляет правительство Мекленбурга – Передней Померании, теперь направит петицию коллегам из других федеральных земель "с просьбой ее изучить".

"Мы действительно очень серьезно относимся к этому вопросу. – указала Швезиг. – Я рассматриваю петицию как поручение по защите демократии, нашей свободной демократической страны от правого экстремизма".

В то же время она отметила, что сначала необходимо дождаться решения Высшего административного суда Мюнстера по иску "АдГ", которая протестует против признания ее в масштабах всей Германии организацией, подозреваемой в правом экстремизме. Это решение ожидается в марте.

Петицию о запрете АдГ в августе 2023 года запустил новостной блог Volksverpetzer. "Необходимо, чтобы эксперты изучили все антиконституционные стремления этой партии и представили их в Федеральном конституционном суде", – заявил руководитель издания Томас Лашик.

Недавно стало известно о закрытой встрече с участием представителей "АдГ", где обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

Эта история вызвала возмущение и привела к многочисленным митингам по всей стране, в которых приняли участие более миллиона человек, протестуя против правого экстремизма и за демократию.