Шольц второй раз едет в регионы, пострадавшие от наводнений

Канцлер Германии Олаф Шольц второй раз за последнюю неделю отправляется в регион, страдающий от наводнений.

Об этом сообщает Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

Шольц отправится в Форгарц, что на юге Саксонии-Анхальта. В прошлый раз он приезжал на юг Нижней Саксонии.

Канцлер запланировал встречу с местными властями и спасательными службами у дамбы в Гельмебрюке, которой из-за переполненных рек грозит прорыв.

После этого канцлер поедет на предприятие, где заполняют песком мешки для построения защиты от воды, и поблагодарить волонтеров, которые присоединились к работе.

Хотя в четверг будет преимущественно без осадков, в последующие дни ситуация может снова ухудшиться.

Наводнения в Германии начались еще с предновогодней недели после затяжных дождей.

Накануне сообщалось, что один из районов города Ольденбург оказался на грани эвакуации.

Серьезные подтопления также есть на севере Франции, в районах, которые перед тем серьезно пострадали в ноябре.

Франция и Германия активировали Механизм гражданской защиты ЕС для оказания помощи жителям пострадавших регионов.