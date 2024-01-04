У Сербії хочуть відновити загальнообов’язкову військову службу

У Міноборони Сербії заявили, що ініціюють поновлення загальнообов’язкової військової служби.

Про це повідомляє N1, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Мілош Вучевич заявив, що Генштаб подав до президента Сербії як головнокомандувача Збройних сил ініціативу щодо відкликання рішення про призупинення загальнообов’язкової військової служби на основі оцінки безпекової ситуації.

За його словами, міністерство пропонує, щоб період обов’язкової служби складав не більше 4 місяців.

"Нам потрібно поповнити резерв. 13 поколінь оминули збройні сили, обов’язкової військової служби не було. Задля нашої безпеки потрібні нові рекрути, які будуть завжди готові обороняти країну", – сказав міністр.

Нагадаємо, восени 2023 року Сербія на деякий час розгорнула значні сили поблизу кордону з Косовом, але врешті відвела їх.

У Приштині тоді заявляли, що поведінка Белграда нагадує дії Росії перед відкритим нападом на Україну і що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.