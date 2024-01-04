В Сербии хотят восстановить общеобязательную военную службу

В Минобороны Сербии заявили, что инициируют возобновление общеобязательной военной службы.

Об этом сообщает N1, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Милош Вучевич заявил, что Генштаб подал президенту Сербии как главнокомандующему Вооруженных сил инициативу об отзыве решения о приостановлении общеобязательной военной службы на основе оценки ситуации с безопасностью.

По его словам, министерство предлагает, чтобы период обязательной службы составлял не более четырех месяцев.

"Нам нужно пополнить резерв. 13 поколений обошли вооруженные силы, обязательной военной службы не было. Для нашей безопасности нужны новые рекруты, которые будут всегда готовы оборонять страну", – сказал министр.

Напомним, осенью 2023 года Сербия на некоторое время развернула значительные силы вблизи границы с Косовом, но в конце концов отвела их.

В Приштине тогда заявляли, что поведение Белграда напоминает действия России перед открытым нападением на Украину и что Сербия имела конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косово, где преобладают этнические сербы.