Белый дом: Армия РФ за два года до сих пор не усвоила уроки войны

В администрации президента США прокомментировали состояние вооруженных сил России во время ее захватнической войны против Украины.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

"Так называемое разрекламированное контрнаступление, которое они собирались начать самостоятельно, на самом деле ничего не дало за последние недели и месяцы. Это армия, которая до сих пор не усвоила тех уроков, которые, как вы думаете, современная армия должна была бы усвоить после двух лет войны", – отметил он.

По его словам, когда россияне вступают в бой с украинскими Вооруженными силами на земле, они не имеют большого успеха.

"Командование и контроль в российской армии все еще ужасны. Моральный дух, лидерство – абсолютно на нуле. Они все еще сильно полагаются на воздушные удары, потому что у них есть такая возможность", – указал Кирби.

В то же время представитель Белого дома назвал положительным моментом для российского диктатора Владимира Путина то, что он не должен – в отличие от президента Украины Владимира Зеленского – отвечать перед российским народом за мобилизацию.

Также в администрации президента США не считают, что президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры о прекращении захватнической войны против Украины несмотря на отдельные сообщения в СМИ.

Ранее издание The New York Times утверждало о якобы готовности российского президента Владимира Путина к заключению "перемирия", если Киев и Запад признают российскими незаконно оккупированные территории Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ не сможет достичь своих целей в Украине, несмотря на ее большие усилия.