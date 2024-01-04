Держдеп: США старанно працюють над подоланням перешкод для продажу F-16 Туреччині

У Держдепі США заявили, що "старанно працюють" над подоланням перешкод у Конгресі для продажу винищувачів F-16 Туреччині.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Міллера попросили надати оновлену інформацію про продаж F-16 Туреччині, однак він відмовився коментувати, коли США будуть готові рухатися далі.

Він також вказав, що у Держдепі не вважають за необхідне пов’язувати продаж F-16 Туреччині зі схваленням заявки Швеції на вступ до НАТО, однак, за його словами, "є члени Конгресу, які мають іншу думку, і вони пов'язали ці два питання".

"Тому я не хочу коментувати, коли ми будемо готові рухатися далі. У нас були перешкоди в Конгресі через дії Туреччини, на які нам доводилося реагувати і які нам доводилося долати. Ми намагаємося працювати над цим якомога старанніше", – додав представник Держдепу.

За його словами, "найкраще, що могло б привести до прогресу в цьому питанні", – це якнайшвидше прийняття Туреччиною рішення про ратифікацію вступу Швеції до НАТО.

Міллер додав, що у США чекають на остаточне голосування в турецькому парламенті щодо заявки Швеції.

США і Туреччина ведуть переговори щодо продажу F-16, від якого залежить турецьке схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО. Анкара останнім часом відкрито заявляє, що для остаточного розблокування вступу Швеції чекає рішення Конгресу США щодо винищувачів.

Наприкінці грудня у розмові глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з держсекретарем США Ентоні Блінкеном турецький міністр знову повторив очікування щодо F-16.

Крім того, напередодні Фідан анонсував візит Блінкена до Туреччини найближчої суботи.