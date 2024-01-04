Госдеп: США усердно работают над преодолением препятствий для продажи F-16 Турции

В Госдепе США заявили, что "усердно работают" над преодолением препятствий в Конгрессе для продажи истребителей F-16 Турции.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Миллера попросили предоставить обновленную информацию о продаже F-16 Турции, однако он отказался комментировать, когда США будут готовы двигаться дальше.

Он также указал, что в Госдепе не считают необходимым связывать продажу F-16 Турции с одобрением заявки Швеции на вступление в НАТО, однако, по его словам, "есть члены Конгресса, которые имеют другое мнение, и они связали эти два вопроса".

"Поэтому я не хочу комментировать, когда мы будем готовы двигаться дальше. У нас были препятствия в Конгрессе из-за действий Турции, на которые нам приходилось реагировать и которые нам приходилось преодолевать. Мы стараемся работать над этим как можно усерднее", – добавил представитель Госдепа.

По его словам, "лучшее, что могло бы привести к прогрессу в этом вопросе", – это скорейшее принятие Турцией решения о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Миллер добавил, что в США ждут окончательного голосования в турецком парламенте по заявке Швеции.

США и Турция ведут переговоры по продаже F-16, от которой зависит турецкое одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО. Анкара в последнее время открыто заявляет, что для окончательного разблокирования вступления Швеции ждет решения Конгресса США по истребителям.

В конце декабря в разговоре главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном турецкий министр вновь повторил ожидания относительно F-16.

Кроме того, накануне Фидан анонсировал визит Блинкена в Турцию в ближайшую субботу.