Прем’єрка Італії ще думає, чи висувати свою кандидатуру на виборах в Європарламент

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні поки не ухвалила рішення про висунення своєї кандидатури на виборах до Європарламенту, які відбудуться влітку цього року.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на великій пресконференції, повідомляє ANSA.

"Мені потрібно зрозуміти, чи не відніме це час від моєї роботи на посаді прем'єр-міністерки", – зазначила Мелоні.

Вона додала, що подібне рішення має ухвалюватись разом з правлячою коаліцією.

Водночас, за словами Мелоні, Італія "має все необхідне" для того, щоб відігравати важливу роль у Європейській комісії, яка буде сформована після виборів до Європарламенту в червні.

Італійська прем’єрка вважає, що важливо працювати над тим, щоб "завтра ми мали Комісію і політику, які будуть сильнішими в кризових сценаріях, більш ефективними, більш рішучими в реалізації свого стратегічного порядку денного, щоб уникнути нових небезпечних залежностей".

На питання про можливість того, що колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі може стати наступним президентом Єврокомісії, Мелоні відповіла, що обговорення імен "не є проблемою".

"Справжньою темою є те, що має робити Комісія. Сьогодні я не вважаю можливим говорити про те, хто може очолити Комісію і Драгі сказав, що він не готовий", – додала вона.

Також повідомляли, що прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що вона наразі не планує балотуватися до Європарламенту на виборах у 2024 році, аби стати членом Єврокомісії.