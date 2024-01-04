Премьер Италии еще думает, выдвигать ли свою кандидатуру на выборах в Европарламент

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пока не приняла решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Европарламент, которые состоятся летом этого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на большой пресс-конференции, сообщает ANSA.

"Мне нужно понять, не отнимет ли это время от моей работы на посту премьер-министра", – отметила Мелони.

Она добавила, что подобное решение должно приниматься вместе с правящей коалицией.

В то же время, по словам Мелони, Италия "имеет все необходимое" для того, чтобы играть важную роль в Европейской комиссии, которая будет сформирована после выборов в Европарламент в июне.

Итальянский премьер считает, что важно работать над тем, чтобы "завтра мы имели Комиссию и политику, которые будут более сильными в кризисных сценариях, более эффективными, более решительными в реализации своей стратегической повестки дня, чтобы избежать новых опасных зависимостей".

На вопрос о возможности того, что бывший премьер-министр Италии Марио Драги может стать следующим президентом Еврокомиссии, Мелони ответила, что обсуждение имен "не является проблемой".

"Настоящей темой является то, что должна делать Комиссия. Сегодня я не считаю возможным говорить о том, кто может возглавить Комиссию и Драги сказал, что он не готов", – добавила она.

Также сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что она пока не планирует баллотироваться в Европарламент на выборах в 2024 году, чтобы стать членом Еврокомиссии.