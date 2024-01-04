Reuters: США ліквідували лідера проіранських бойовиків у Багдаді

Військові США завдали удару по іракській столиці Багдаду, внаслідок якого був ліквідований лідер проіранського шиїтського руху "Ан-Нуджаба".

Про це агентству Reuters повідомив неназваний американський посадовець, інформує "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, удар був завданий по автомобілю з наміром вбити лідера бойовиків, що і було зроблено.

Ім’я ліквідованого командира не називають, однак США вважають його причетним до нещодавніх нападів на американський контингент.

Джерела в іракській поліції і свідки повідомили, що безпілотник випустив щонайменше дві ракети на сході Багдада по об'єкту, який використовувався бойовиками "Ан-Нуджаба".

Агентство з посиланням на джерела в поліції та серед бойовиків повідомило, що ракети влучили в автомобіль на території штабу "Ан-Нуджаба".

Внаслідок удару загинуло чотири особи, в тому числі місцевий командир угруповання і один з його помічників.

Наприкінці грудня американські сили завдали авіаударів по численних об'єктах, що використовуються терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупуваннями в Іраку.

Нагадаємо, 24 листопада ракети та бойові безпілотники чотири рази атакували американські сили в Іраку і Сирії, але обійшлося без жертв і пошкоджень інфраструктури.

На тлі атак проти американських військ США вбачають "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.