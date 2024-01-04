Прем’єрка Італії заявила про "непримиренні розбіжності" між своєю партією і німецькою "АдН"

Прем’єр-міністерка Італія Джорджія Мелоні заявила, що між її правою партією "Брати Італії" і німецькою "Альтернативою для Німеччини" існують "непримиренні розбіжності".

Її заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи може вона уявити собі альянс з "АдН" і французьким "Національним об'єднанням" Франції, Мелоні відповіла, що з "АдН" існують розбіжності, зокрема, позиція щодо відносин з Росією.

Італійська прем’єрка нагадала, ані "АдН", ані "Національне об'єднання" не є членами фракції Європейських консерваторів і реформістів (ECR) в Європейському парламенті, куди входять "Брати Італії".

Натомість вони входять до групи "Ідентичність і демократія", яка вважається більш правою, ніж ECR.

"Я не роздаю оцінок, але з деякими є більші чи менші розбіжності. Я працюю з ECR", – сказала Мелоні.

"Альтернатива для Німеччини" є найсильнішою політичною силою на колишньому комуністичному сході Німеччини, вона також добре показала себе на регіональних виборах у жовтні в західних землях Гессен і Баварія.

У вересні вибори відбудуться у трьох східнонімецьких землях – Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. "Альтернатива для Німеччини" випереджає ХДС в опитуваннях у Саксонії.