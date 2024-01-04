Премьер Италии заявила о "непримиримых разногласиях" между своей партией и немецкой "АдГ"

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что между ее правой партией "Братья Италии" и немецкой "Альтернативой для Германии" существуют "непримиримые разногласия".

Ее заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, может ли она представить себе альянс с "АдГ" и французским "Национальным объединением" Франции, Мелони ответила, что с "АдГ" существуют разногласия, в частности, позиция по отношениям с Россией.

Итальянский премьер напомнила, ни "АдГ", ни "Национальное объединение" не являются членами фракции Европейских консерваторов и реформистов (ECR) в Европейском парламенте, куда входят "Братья Италии".

Вместо этого они входят в группу "Идентичность и демократия", которая считается более правой, чем ECR.

"Я не раздаю оценок, но с некоторыми есть большие или меньшие разногласия. Я работаю с ECR", – сказала Мелони.

"Альтернатива для Германии" является сильнейшей политической силой на бывшем коммунистическом востоке, она также хорошо показала себя на региональных выборах в октябре в западных землях Гессен и Бавария.

В сентябре выборы состоятся в трех восточногерманских землях – Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "Альтернатива для Германии" опережает ХДС в опросах в Саксонии.