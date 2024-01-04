Голова Ради підтвердив, що депутатів не пускають за кордон без "тез" від МЗС

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук підтвердив, що для закордонного відрядження народні депутати повинні отримати офіційні роз’яснення Міністерства закордонних справ або погоджені тези для коментарів про зовнішню політику.

Про це Стефанчук сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

За словами спікера парламенту, розпорядження, яке регламентує зміни у порядку закордонних відряджень депутатів, покликане реалізувати політику "єдиного голосу", "тому що ми як держава Україна – одна команда на міжнародному рівні".

"Я хочу наголосити, що відрядження – це одна зі складових міжпарламентської активності. І коли депутат представляє парламент України, то від його імені має говорити те, що сьогодні потрібно українському народу, а не переслідувати якісь власні бізнес-інтереси", – додав він.

Стефанчук запевнив, що норма розпорядження є гнучкою, "тому що розуміємо, що МЗС не може диктувати парламенту, але основні положення, основний one voice щодо політики держави мають підтримувати всі, хто представляє Україну за кордоном".

"Інтерфакс-Україна" пояснює, що з 1 січня набули чинності зміни до розпорядження спікера Верховної ради про оформлення народними депутатами відряджень за кордон під час воєнного стану.

Оновлене розпорядження, серед іншого, передбачає, що парламентарі перед таким відрядженням мають отримати "офіційні роз'яснення Міністерства закордонних справ України щодо зовнішньополітичного курсу держави або погоджені Міністерством закордонних справ тези офіційних заяви, коментарів народного депутата України з метою реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин з питань, пов'язаних із темою відрядження за кордон".

В останні місяці кілька депутатів ВР заявили про блокування своїх закордонних відряджень керівництвом парламенту.

Це зокрема представниці опозиційної "Європейської солідарності" – очільниця євроінтеграційного комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе та депутатка комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко.