Глава Рады подтвердил, что депутатов не пускают за границу без "тезисов" от МИД

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук подтвердил, что для зарубежной командировки народные депутаты должны получить официальные разъяснения Министерства иностранных дел или согласованные тезисы для комментариев о внешней политике.

Об этом Стефанчук сказал в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

По словам спикера парламента, распоряжение, регламентирующее изменения в порядке зарубежных командировок депутатов, призвано реализовать политику "единого голоса", "потому что мы как государство Украина – одна команда на международном уровне".

"Я хочу подчеркнуть, что командировки – это одна из составляющих межпарламентской активности. И когда депутат представляет парламент Украины, то от его имени должен говорить то, что сегодня нужно украинскому народу, а не преследовать какие-то собственные бизнес-интересы", – добавил он.

Стефанчук заверил, что норма распоряжения является гибкой, "потому что понимаем, что МИД не может диктовать парламенту, но основные положения, основной one voice относительно политики государства должны поддерживать все, кто представляет Украину за рубежом".

"Интерфакс-Украина" объясняет, что с 1 января вступили в силу изменения в распоряжение спикера Верховной рады об оформлении народными депутатами командировок за границу во время военного положения.

Обновленное распоряжение, среди прочего, предусматривает, что парламентарии перед такой командировкой должны получить "официальные разъяснения Министерства иностранных дел Украины относительно внешнеполитического курса государства или согласованные Министерством иностранных дел тезисы официальных заявления, комментариев народного депутата Украины с целью реализации государственной политики в сфере внешних отношений по вопросам, связанным с темой командировки за границу".

В последние месяцы несколько депутатов ВР заявили о блокировании своих заграничных командировок руководством парламента.

Это в частности представительницы оппозиционной "Европейской солидарности" – глава евроинтеграционного комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе и член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко.