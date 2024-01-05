Пентагон підтвердив ліквідацію лідера проіранських бойовиків в Іраку

Міністерство оборони Сполучених Штатів підтвердило, що США ліквідували лідера проіранського шиїтського руху "Ан-Нуджаба" в столиці Іраку Багдаді.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві речника Пентагону бригадного генерала Патрика Райдера.

За його словами, 4 січня американські війська в Іраку "завдали удару в межах самооборони", внаслідок якого було вбито Муштака Джавада Казіма аль-Джаварі – лідера підтримуваного Іраном терористичного угрупування "Харакат ан-Нуджаба", що діє як в Іраку, так і в Сирії.

Він додав, що Аль-Джаварі, також відомого як Абу Таква, який брав активну участь у плануванні та здійсненні нападів на американських військових в Іраку та Сирії, ліквідували разом з іншим членом "Харакат ан-Нуджаба".

"Важливо відзначити, що удар завдали з метою самооборони, що ніхто з цивільних не постраждав, і що не було завдано ударів по інфраструктурі або об'єктах", – зазначив Райдер.

Речник Пентагону наголосив, що американські війська перебувають в Іраку на запрошення його уряду для підтримки місії з розгрому терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими іракськими партнерами, коли йдеться про безпеку й захист наших сил. Коли цим силам загрожуватиме небезпека, так само, як і в будь-якій іншій точці світу, ми будемо дотримуватись невід'ємного права на самооборону для захисту наших сил", – резюмував Райдер.

Раніше ЗМІ повідомили, що військові США завдали удару по іракській столиці Багдаду, внаслідок якого був ліквідований лідер проіранського шиїтського руху "Ан-Нуджаба".

Джерела в іракській поліції і свідки повідомили, що безпілотник випустив щонайменше дві ракети на сході Багдада по об'єкту, який використовувався бойовиками "Ан-Нуджаба", і ті влучили в автомобіль на території штабу "Ан-Нуджаба".

Наприкінці грудня американські сили завдали авіаударів по численних об'єктах, що використовуються терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупуваннями в Іраку.

Нагадаємо, 24 листопада ракети та бойові безпілотники чотири рази атакували американські сили в Іраку і Сирії, але обійшлося без жертв і пошкоджень інфраструктури.

На тлі атак проти американських військ США вбачають "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.