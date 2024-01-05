Пентагон подтвердил ликвидацию лидера проиранских боевиков в Ираке

Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило, что США ликвидировали лидера проиранского шиитского движения "Ан-Нуджаба" в столице Ирака Багдаде.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера.

По его словам, 4 января американские войска в Ираке "нанесли удар в рамках самообороны", в результате которого был убит Муштак Джавад Казим аль-Джавари – лидер поддерживаемой Ираном террористической группировки "Харакат ан-Нуджаба", действующей как в Ираке, так и в Сирии.

Он добавил, что Аль-Джавари, также известного как Абу Таква, который принимал активное участие в планировании и осуществлении нападений на американских военных в Ираке и Сирии, ликвидировали вместе с другим членом "Харакат ан-Нуджаба".

"Важно отметить, что удар нанесли в целях самообороны, что никто из гражданских не пострадал, и что не было нанесено ударов по инфраструктуре или объектам", – отметил Райдер.

Представитель Пентагона подчеркнул, что американские войска находятся в Ираке по приглашению его правительства для поддержки миссии по разгрому террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими иракскими партнерами, когда речь идет о безопасности и защите наших сил. Когда этим силам будет угрожать опасность, так же, как и в любой другой точке мира, мы будем придерживаться неотъемлемого права на самооборону для защиты наших сил", – резюмировал Райдер.

Ранее СМИ сообщили, что военные США нанесли удар по иракской столице Багдаду, в результате которого был ликвидирован лидер проиранского шиитского движения "Ан-Нуджаба".

Источники в иракской полиции и свидетели сообщили, что беспилотник выпустил по меньшей мере две ракеты на востоке Багдада по объекту, который использовался боевиками "Ан-Нуджаба", и те попали в автомобиль на территории штаба "Ан-Нуджаба".

В конце декабря американские силы нанесли авиаудары по многочисленным объектам, используемым террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками в Ираке.

Напомним, 24 ноября ракеты и боевые беспилотники четыре раза атаковали американские силы в Ираке и Сирии, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.

На фоне атак против американских войск США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.