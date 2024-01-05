У США розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник

У США при спробі приземлитися на авіабазі "Еллсворт" 4 січня розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer.

Про це заявила авіабаза "Еллсворт", повідомляє "Європейська правда".

Усі чотири члени екіпажу, які перебували на борту, вдало катапультувалися і залишилися живі. На момент аварії літак виконував навчально-тренувальну місію.

B-1B Lancer ілюстративне фото впс сша

Інцидент стався за поганих погодних умов – мінусової температури і густого туману, що обмежував видимість, повідомила американська преса.

Місцеві служби швидкого реагування повідомили по радіо, що після вибуху виникла "активна пожежа".

Розслідуванням інциденту займатиметься офіцерська комісія.

База ВПС США "Еллсворт" розташована в Південній Дакоті, неподалік від міста Рапід-Сіті. Це одна з двох баз В-1. Загалом на озброєнні ВПС США перебувають 45 літаків B-1.

Нагадаємо, у листопаді американський військовий літак V-22 Osprey з вісьмома членами екіпажу на борту впав у море поблизу берегів Японії.

А у вересні американський пілот катапультувався з сучасного винищувача F-35, після чого літак на якийсь час безслідно зник. Винищувач продовжував летіти 100 кілометрів, поки не впав у сільській місцевості.