В США разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик

В США при попытке приземлиться на авиабазе "Эллсворт" 4 января разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

Об этом заявила авиабаза "Эллсворт", сообщает "Европейская правда".

Все четыре члена экипажа, находившиеся на борту, благополучно катапультировались и остались живы. На момент аварии самолет выполнял учебно-тренировочную миссию.

B-1B Lancer ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВПС США

Инцидент произошел при плохих погодных условиях, минусовой температуре и густом тумане, который ограничивал видимость, сообщила американская пресса.

Местные службы быстрого реагирования сообщили по радио, что после взрыва возник "активный пожар".

Расследованием инцидента будет заниматься офицерская комиссия.

База ВВС США "Эллсворт" расположена в Южной Дакоте, неподалеку от города Рапид-Сити. Это одна из двух баз В-1. Всего на вооружении ВВС США находятся 45 самолетов B-1.

Напомним, в ноябре американский военный самолет V-22 Osprey с восемью членами экипажа на борту упал в море у берегов Японии.

А в сентябре американский пилот катапультировался с современного истребителя F-35, после чего самолет на какое-то время бесследно исчез. Истребитель продолжал лететь 100 километров, пока не упал в сельской местности.