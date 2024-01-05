В уряді Німеччини відмовляються від подальших поступок фермерам

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір у п'ятницю розкритикував натовп, який намагався залякати міністра економіки Роберта Габека через скорочення субсидій для фермерів, і пообіцяв, що уряд більше не піде на поступки з цього питання.

Заяву міністра наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Ми скоригували нашу позицію щодо субсидій… Я не піддався і не піддамся. Ми знайшли хороше рішення. Тепер ми всі разом його дотримуємося", – заявив Оздемір в інтерв'ю телеканалу ARD.

"Але те, що сталося (з Габеком) – це люди, які не дбають про німецьке сільське господарство. Вони мріють про заворушення", – додав міністр.

У четвер коаліція канцлера Олафа Шольца призупинила плани щодо скорочення сільськогосподарських субсидій в рамках бюджету на 2024 рік після того, як минулого місяця сотні фермерів протестували в центрі Берліна проти перспективи повної втрати податкових пільг.

Але розмиті плани, які, за словами президента Німецької асоціації фермерів, не є достатніми, спонукали демонстрантів заблокувати вихід міністра економіки Роберта Габека з порома на півночі Німеччини в четвер увечері.

На відеозаписах блокади видно, як десятки людей у світловідбиваючих жилетах зібралися на пірсі, що змусило пором, на якому Габек повертався з відпочинку на острові, розвернутися назад.