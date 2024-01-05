В правительстве Германии отказываются от дальнейших уступок фермерам

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир в пятницу раскритиковал толпу, которая пыталась запугать министра экономики Роберта Хабека из-за сокращения субсидий для фермеров, и пообещал, что правительство больше не пойдет на уступки по этому вопросу.

Заявление министра приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Мы скорректировали нашу позицию по субсидиям... Я не поддался и не поддамся. Мы нашли хорошее решение. Теперь мы все вместе его придерживаемся", – заявил Оздемир в интервью телеканалу ARD.

"Но то, что произошло (с Хабеком) – это люди, которые не заботятся о немецком сельском хозяйстве. Они мечтают о беспорядках", – добавил министр.

В четверг коалиция канцлера Олафа Шольца приостановила планы по сокращению сельскохозяйственных субсидий в рамках бюджета на 2024 год после того, как в прошлом месяце сотни фермеров протестовали в центре Берлина против перспективы полной потери налоговых льгот.

Но размытые планы, которые, по словам президента Немецкой ассоциации фермеров, не являются достаточными, побудили демонстрантов заблокировать выход министра экономики Роберта Хабека с парома на севере Германии в четверг вечером.

На видеозаписях блокады видно, как десятки людей в светоотражающих жилетах собрались на пирсе, что заставило паром, на котором Хабек возвращался с отдыха на острове, развернуться обратно.