В Финляндии цены на электроэнергию из-за суровых морозов бьют рекорды

В Финляндии биржевая цена на электроэнергию взлетела до рекордных показателей из-за сильных морозов.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Цены уже были очень высокими в четверг, особенно в пиковый час с 19:00 до 20:00.

В пятницу в это время будет новый рекорд – необлагаемая стоимость за киловатт-час будет составлять 1,9 евро, а включая налоги – 2,35 евро.

На цены повлиял и мороз, который в Лапландии достигает -40, и проблемы на многих электростанциях, которые уменьшили предложение.

Также национальный оператор Fingrid сообщил о проблеме с обменом электроэнергией между Финляндией и Эстонией по подводному кабелю, отметив, что речь идет об обычной технической неисправности.

В выходные цены ожидаемо вернутся к привычным 10-15 евроцентов за киловатт-час.

Накануне Финляндия приблизилась к рекорду объемов потребления электроэнергии.

В соседней Швеции из-за морозов также существенно выросли цены на электроэнергию.