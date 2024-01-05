Британія потерпає від паводків через дощі, що викликали розливи великих річок

Після сильних дощів у п'ятницю головні річки Британії вийшли з берегів та викликали паводки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

На тлі стихії уряд випустив понад 300 попереджень про паводки, туристичні оператори оголосили про серйозні перебої в роботі, а близько тисячі будинків зазнали пошкоджень.

AP

Reuters

Після штормів Британію накрили тривалі дощі, які в Англії та Уельсі швидко призвели до виходу з берегів річок і водотоків, де вже спостерігався високий рівень води.

Річка Трент у центральній Англії вийшла з берегів, що змусило місцеву владу оголосити про надзвичайну ситуацію. Пожежна служба Лондона повідомила, що їй довелося супроводжувати близько 50 осіб у безпечне місце пізно ввечері в четвер після того, як переповнився канал на сході столиці.

Залізнична компанія Great Western Railways повідомила про перекриття руху поїздів в трьох частинах півдня країни. Автошляхи в найбільш постраждалих районах також перекриті.

Раніше повідомляли, що на значній частині території Британії продовжується складна ситуація на дорогах та підтоплення після шторму, через що тисячі домогосподарств залишалися без електропостачання.

Нагадаємо, значні логістичні проблеми через негоду спостерігалися у Британії і минулого тижня. Зокрема, через підтоплення тунелю один день не курсували потяги Eurostar, що зірвало передноворічні плани тисячам людей.

Тим часом у Німеччині ще з передноворічного тижня після затяжних дощів також почалися повені.