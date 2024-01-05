2023 рік став для Франції другим найспекотнішим в історії спостережень

Минулий рік став для Франції другим найтеплішим в історії спостережень – з початку ХХ століття.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

За даними метеорологічного агентства, 2023 рік опинився на другому місці після 2022 за найвищою середньорічною температурою, яка складала 14,4°C (у попередньому році – 14,5°C).

Порівняно з нормальними сезонними температурами, в середньому протягом року було на 1.4°C тепліше.

2023 рік позначився кількома періодами тривалої спеки, з яких два припали на липень, один – на серпень і останній – на вересень.

У ці періоди помітили також вищу смертність: від додаткових кількох десятків смертей до аж 400 надлишкових смертей у серпневий період спеки.

Для Британії минулий 2023 рік також став другим найспекотнішим в історії спостережень, а для Ірландії та Нідерландів – найспекотнішим з початку спостережень.